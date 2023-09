Octavian Popescu sare la gâtul lui Daniel Pancu: „Ştiu că are ceva cu mine! Mă aşteptăm să fiu convocat”

Selecționerul naționalei U21 a României, Daniel Pancu, nu l-a convocat pe Octavian Popescu pentru acțiunea din septembrie.

„Când am văzut lotul, am fost şocat! Mă aşteptăm să fiu convocat”, i-a transmis Octavian Popescu lui Daniel Pancu

Echipa de tineret a țării noastre va debuta în Grupa E a preliminariile CE 2025, urmând să joace pe 12 septembrie, în deplasare, cu Albania. Celelalte adversare ale României sunt Elveția, Finlanda, Muntenegru și Armenia.

Selecționerul Daniel Pancu, aflat la prima lui acțiune la națiuonala U21, a anuțat, ieri, lotul, pentru meciul cu Albania, iar Octavian Popescu, mijlocașul celor de la FCSB, nu se găsește pe listă.

La câteva ore, jucătorul a oferit două pase de gol lui Darius Olaru în victoria cu 3-0 a celor de la FCSB cu Universitatea Craiova, pe Stadionul Steaua, în etapa a 8-a a Superligii.

La finalul partidei, Popescu și-a manifestat nemulțumirea vizavi de faptul că nu face parte din lot. „Am reuşit să dau două pase decisive. Este foarte bine că am câştigat fără să primim gol. Nu am făcut un meci foarte bun. Sper să marchez şi să pasez în continuare.

Dacă asta a fost alegerea domnului Pancu, asta este. Ştiu că are ceva cu mine de mai de mult timp. Nu ştiu cu ce i-am greşit. Chiar mă aşteptăm să fiu convocat. A fost o surpriză şi m-a motivat asta.

Când am văzut lotul, am fost puţin şocat, dar asta este. O să demonstrez la următoarele meciuri. M-a deranjat. Mi-a spus că trebuie să îi demonstrez că meritam şi eu să fiu acolo”, a spus Tavi Popescu, după meci.