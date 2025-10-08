Ofertă record facută de FCSB pentru Louis Munteanu! Răspunsul oficial al CFR Cluj

FCSB a încercat să-l transfere pe Louis Munteanu de la CFR Cluj, oferind nu mai puțin de 5 milioane de euro – o sumă care depășește orice record precedent din SuperLiga pentru un transfer intern. Cristian Balaj, președintele campioanei, a confirmat că este o propunere impresionantă, însă a declarat că au existat și oferte mai mari pentru atacantul în vârstă de 23 de ani.

„Ceea ce este cert, Louis Munteanu este un jucător bun. Legat de dorința patronului de la FCSB de Louis Munteanu, putem doar să apreciem. Nu ni se pare potrivit ca atunci când se face o ofertă, să nu fie tratată cu seriozitate.

N-au importanță suma, cifrele. 5 milioane, când nu ai îi, sunt mulți. Când vorbești de un jucător pentru care poți obține mai mult, e puțin. 5 milioane nu sunt puțini bani.

Din punctul meu de vedere, Louis Munteanu este cel mai bun atacant și nu vreau să îl denigrez pe Bîrligea, care are alt profil de joc. Pentru noi e important și Bîrligea să joace bine și să prindă un transfer, suntem direcți interesați”, a declarat Cristi Balaj, potrivit digisport.ro.