OFICIAL | Rapid a mai realizat un transfer! Un fost campion al României vine în Giulești

Rapid București continuă să fie foarte activă pe piața transferurilor, astfel că oficialii alb-vișiniilor au anunțat în urmă cu puțină vreme o nouă achiziție!

Rapidiștii vor să producă surpriza încă din primul sezon și să obțină o clasare cât mai sus la finalul primului sezon de Liga 1, după șase ani de pauză. După ce președintele Daniel Niculae a anunțat că vor mai veni jucători la echipă, în urmă cu puțină vreme, giuleștenii au oficializat și transferul lui Romario Moise, ultima dată la Astra Giurgiu.

Atacantul în vârstă de 24 de ani și-a încheiat astăzi conturile cu formația lui Ioan Niculae și a semnat cu Rapid o înțelegere valabilă pe două sezoane. Moise a câştigat campionatul şi Supercupa României cu gruparea din Giurgiu.

Primele declarații ale lui Moise în tricoul Rapidului:

„Am avut mai multe oferte, dar Rapidul și echipele de tradiție nu se refuză. S-a creat o mare emulație în jurul Rapidului, ceea ce e normal, pentru că este o echipă atât de iubită, și îmi doresc performanță, ca peste tot. Voi munci mult și voi da totul, iar ca echipă îmi doresc să fim uniți, în spiritul Rapidului.

Am jucat o dată contra suporterilor rapidiști, cu UTA, și am fost copleșit de emoție, a fost ceva foarte frumos. Mi-am dorit să revin, de data asta în tricoul Rapidului. Sunt nerăbdător să intru în spiritul Rapidului, am copilărit pe lângă Nico, Săpunaru, Oros… La Astra în vestiar se asculta imnul Rapidului după victorie, astfel am crescut în spiritul Rapidului și abia aștept să îl simt pe pielea mea”, a spus Romario Moise, potrivit site-ului oficial al celor de la Rapid.

Claudiu Belu, Alexandru Albu, Ljuban Crepulja, Dragoș Grigore, Cristi Săpunaru și Junior Morais sunt ceilalți jucătorii transferați de Rapid în această vară.