Oficialii lui CFR Cluj recunosc că echipa este în criză: „Nici nu există dubii din acest punct de vedere”

După Etapa a 6-a din play-off-ul Superligii, campioana CFR Cluj a coborât pe locul 3 și se află la 5p de liderul Farul Constanța.

„Nici nu există dubii din acest punct de vedere. Am suferit în apărare”, a spșus Cristian Balaj după eșecul din Giulești

Formația pregătită de Dan Petrescu mai are de jucat acasă cu Universitatea Craiova, în deplasare cu FCSB și Sepsi și acasă cu Farul. Președintele clubului, Cristian Balaj, acceptă că echipa traversează o perioadă dură.

El s-a referit la înfrângerea în fața Rapidului din Etapa a 6-a, 1-3 în Giulești, recunoscând că meciul a fost pierdut din cauza greșelilor din defensivă.

„Cred că e evident unde am pierdut acest meci: sistemul defensiv. Nici nu există dubii din acest punct de vedere. Am suferit în apărare.

Când iei trei goluri într-un meci sau șase goluri în două partide înseamnă că din punct de vedere defensiv suferim în acest moment. Dar au apărut și greșeli personale și forța de grup este mult diminuată atunci când ai una sau mai multe verigi slabe.

În primul rând, am pierdut (n.r. – în fața Rapidului) pentru că am primit trei goluri. Că în rest, ofensiv, putem spune că… La scorul de 2-0, am făcut 2-1 și a fost o perioadă lungă în joc în care după ce am avut câteva oportunități de a înscrie.

Sunt convins că și voi cei care ați privit știind că 2-0 este un scor periculos, când o echipă reduce din diferență și este pe val, dacă am fi egalat, și cu ușurință s-ar fi putut întâmpla acest lucru, situația era diferită.

A venit acel gol pe final de repriză, neașteptat, împotriva cursului jocului și a fost greu după aceea să revenim.

Oricum, de remarcat publicul senzațional, atmosfera, civilizația, pentru că modul în care cei de la Rapid, și conducerea, și galeria, s-au comportat impecabil și îi felicit. Le mulțumim frumos”, a spus președintele celor de la CFR Cluj, potrivit prosport.ro.