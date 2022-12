Oficialii lui FC Argeș au lămurit situația lui Garita și a lui Ișfan: „Nu ne interesează să vindem!”

FC Argeș a atras atenția în acest sezon prin atacantul Arnold Garita și prin extrema dreaptă Alexandru Ișfan. Cluburile din Liga 1 au pus imediat ochii pe cei doi.

Daniel Stanciu, directorul executiv al formației din Trivale, a vorbit despre situația celor doi fotbaliști. Iată ce a spus oficialul lui FC Argeș.

„Nu ne interesează să vindem!”

„Garita mai are un an și jumătate de contract cu FC Argeș, nu are clauze, dar nu se pune problema să fie transferat. Este un jucător care a ieșit în evidență, dar care mai are foarte multe de spus și foarte mult de lucrat.

Nu cred că este un fotbalist complet în acest moment”, a declarat Daniel Stanciu, pentru Digi Sport.

„Este un jucător care a demonstrat că a făcut diferența în anumite partide, a făcut diferența și ne-a ajutat să câștigăm puncte importante. Dar nu se pune problema să ne despărțim de el, pentru că FC Argeș are o liniște financiară.

Dacă ne dorim mai mult, nu înseamnă că trebuie să oferim salarii mai mari, ci salarii conform cu performanța. Nu ne interesează să vindem și de aceea am refuzat discuțiile pentru Ișfan (n.r. – Alexandru Ișfan-22 de ani), de asta am refuzat discuțiile pentru Garita”, a mai spus Daniel Stanciu, pentru sursa citată.

Arnold Garita a bifat la FC Argeș în acest sezon 21 de meciuri în toate competițiile, reușind 7 goluri și o pasă decisivă. De cealaltă parte, Alexandru Ișfan a strâns 23 de prezențe, 4 goluri și tot atâtea assist-uri.