Oficialii Rapidului au încredere în Cristiano Bergodi: „Va scoate echipa din pasa proastă în care ne aflăm”

Echipa Rapid a ajuns la 5 meciuri la rând fără victorie, dintre care 4 în campionat, și tot mai multe persoane îl văd plecat pe antrenorul Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi va scoate Rapid din pasa proastă, este convins Victor Angelescu

Ajuns la echipa alb-vișinie cu 4 zile înaintea debutului sezonului, după plecarea bruscă a lui Adrian Mutu la Neftci Baku, tehnicianul italian nu a dus-o prea bine nici în primele etape.

Rapid a câștigat un singur meci, 3-0 în deplasare cu “U” Cluj-Napoca, după 0-0 acasă cu FC Botoșani. A urmat o remiză și doupă eșecuri și mulți spuneau că pe Bergodi nu ăl va prinde costumul.

A venit victoria cu Farul, 3-1 în Giulețti, rezultat care a adus o serie de 13 meciuri făeă eșec. Acționarul minoritar Victor Angelescu este convins că lucrurile se vor rezolva și acum.

„Am văzut că au apărut mai multe articole despre schimbare de antrenor la Rapid. Vă spun că noi nu luăm în calcul așa ceva, nici dacă luăm trei puncte, un punct sau zero puncte în acest final de an.

Normal că nu ne convine situația după ultimele meciuri, am vorbit și cu jucătorii, nici ei nu sunt ok, normal, dar suntem împreună, tragem cu toții în aceeași direcție și avem încredere în ei și în antrenori.

Repet, Cristiano Bergodi are toată încrederea noastră câtă vreme suntem în obiectiv și așa cum a scos echipa în vară din pasa proastă în care ne aflam, la fel o va face și acum”, a precizat el, potrivit digisport.ro.