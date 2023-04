Oficialul lui FC Argeș îl face praf pe fostul antrenor al piteștenilor: „El în afară de a sta cu țigara electronică în gură la antrenamente nu făcea nimic la club”

Viorel Tudose, finanțator și membru în Consiliu de Administrație al lui FC Argeș, l-a atacat pe Constantin Schumacher.

„Am văzut că Schumacher spune de mine că eu îmi fac doar reclamă pe spatele lui FC Argeș, dar a ajuns acest individ să vorbească de mine? Voi stați de vorbă cu un individ care are în bagajul lui de cunoștințe doar 50 de cuvinte? S-a făcut și manager acum și știe el sub ce formă am adus eu bani la FC Argeș?

Păi el e unul dintre principalii vinovați pentru situația în care ne aflăm acum. El în afară de a sta cu țigara electronică în gură la antrenamente nu făcea nimic la FC Argeș. De ce nu a venit Schumacher după cantonamentul din Austria să se spună de Prepeliță ceea ce a spus spre finalul mandatului lui Prepe, atunci când a simțit că i se clatină scaunul celui care i se dădea prieten?

A început să îl vorbească pe Prepe doar când a simțit că nu mai are Prepe zile multe și a crezut că îl punem pe el principal, nu? Păi Schumacher avea cap pentru o asemnea pălărie?

Unde a antrenat Schumacher până atunci și ce performanțe a făcut? Mă luați cu Rapidul lui de prin Liga 4? Dar așa a făcut și cu Croitoru. A început să dea din gură spre final vrute și nevrute.

Credea la fel că dacă dă din gură îl vom da lui apoi echipa pe mână”, a declarat Viorel Tudose, potrivit Prosport.