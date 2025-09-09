Oficialul Rapidului elogiază clubul după închiderea ferestrei de mercato: ”Am câștigat această vară”

Perioada de mercato de vară din Superliga s-a încheiat pe 8 septembrie 2025, la ora 23:59.

Transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid a picat în ultimele momente.

Daniel Sandu, directorul departamentului de scouting al Rapidului, a declarat că echipa sa a avut o perioadă de transferuri profitabilă.

”Fereastra de transferuri de vară s-a închis oficial.

Am fost foarte ocupați și a fost o perioadă plină de situații dificile, dar am lucrat ca o echipă și consider că am câștigat această vară.

Cu transferuri mixte, de la investiții în jucători tineri la aducerea unor jucători deja consacrați, am sortat un amestec uimitor de jucători pentru Rapid.

După 8 etape suntem neînvinși, pe locul 2, după Craiova. Respectăm în continuare planul, dorim un sezon uimitor la capătul căruia vrem să sărbătorim.

Sunt fericit să încep al patrulea meu an la club și să depun eforturi pentru a consolida Rapidul drept unul dintre cele mai bune și serioase cluburi din România și din Estul Europei”, a fost mesajul postat de Sandu, pe contul său de pe Linkedin.