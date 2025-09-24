Olandezii au ironizat-o pe FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Cu ce echipe din Eredivisie au comparat-o pe campioana României: „Au câteva clase peste”

Jurnaliștii olandezi sunt încrezători că Go Ahead Eagles poate obține victoria în duelul cu FCSB și au ironizat denumirea campioanei României, amintind de faptul că au pierdut numele în disputa cu Clubul Sportiv al Armatei.

FCSB, ironizată în presa olandeză înaintea partidei cu Go Ahead Eagles

Înaintea jocului programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, olandezii au scris că în ciuda startului modest de sezon, FCSB este o formație mai bună decât cele pe care Go Ahead Eagles le-a învins în drumul spre câștigarea Cupei în sezonul precedent.

”Un club care și-a pierdut numele după disputa cu Armata din România. Acum se numește FCSB, o abreviere care nu e tocmai una romantică.

A câștigat titlul în România, dar a avut probleme în preliminariile Champions League. O echipă fără nume mari sau vedete de temut, care are o singură victorie în 10 etape de campionat.

Cu toate acestea, campionii României nu trebuie subestimați. E clar că sunt cu câteva clase peste echipe precum Noordwijk, Sparta Rotterdam sau Twente. Principiul se aplică și invers: nu ne cunosc și ar putea să ne subestimeze”, a notat publicația locală .