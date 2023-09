Olimpiu Moruţan, după România – Kosovo 2-0: „Trebuie să jucăm tiki-taka cum că place vouă”

Olimpiu Moruţan a avut o serie de declaraţii arogante după România – Kosovo 2-0, meci în care a fost implicat în ambele goluri marcate de tricolori.

”Trebuie să jucăm tiki-taka cum că place vouă. Mă bucur că am câștigat. Important e să jucăm ce vă place vouă. Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Am fost puțin supărat, dar mă bucur că s-a reluat meciul.

Dacă se oprea meciul, nu mai aveam ce să facem. Mergeam la cabine și asta era soarta meciului. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul.

Toată lumea ne critică, normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi. Ne bucurăm că am câștigat acum. Am văzut și noi că nu am jucam bine. Am revăzut și acum ne-a ieșit jocul. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO!”, a spus Moruţan, după meci.