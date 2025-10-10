Olimpiu Moruțan, eroul amicalului, a transmis mesaj clar înainte de meciul cu Austria: „Dacă vom fi 100%, putem obține un rezultat mare!”

Olimpiu Moruțan a revenit spectaculos la echipa națională, oferind două pase decisive în victoria României cu 2-1 contra Moldovei, într-un meci amical disputat pe Arena Națională. Mijlocașul, titular după o pauză de șapte luni, a contribuit la golurile marcate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, fiind schimbat în minutul 58 cu Dennis Man.

La finalul întâlnirii, Moruțan și-a exprimat optimismul pentru partida viitoare cu Austria.

„Suntem foarte fericiți că am reușit să facem un joc foarte bun în seara asta și să ne pregătim foarte bine mental pentru Austria. Avem nevoie să facem un meci bun și să câștigăm.

[Duminică] va trebui să ne motivăm cum am mai făcut-o în trecut, să jucăm împreună, să muncim pentru echipă. Dacă o să fim 100% împreună, o să reușim să facem un meci bun și să scoatem un rezultat mare.

Mă bucur foarte mult că am reușit să-mi ajut echipa, sunt foarte bucuros că am reintrat în grup și sper să continui pe acest drum, să-mi cresc nivelul. Am avut o accidentare foarte lungă, îmi doresc să revin și fizic 100%”, a declarat Olimpiu Moruțan, după România – Moldova 2-1.