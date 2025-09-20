Olimpiu Moruțan, lovitură grea pentru Aris Salonic. Românul s-a accidentat din nou și a fost scos în minutul 40!

Olimpiu Moruțan, mijlocașul român de la Aris Salonic, a suferit din nou o accidentare, fiind nevoit să iasă de pe teren în minutul 40 al partidei din etapa a 4-a a campionatului grec împotriva celor de la Kifisia. Moruțan s-a prăbușit pe teren în minutul 37 și a necesitat intervenția medicilor, care au decis că nu mai poate continua meciul. Nu este prima dată în acest sezon când jucătorul este înlocuit din cauza unei accidentări, el fiind scos și după 41 de minute în meciul precedent cu Panetolikos.

Transferat în această vară de Aris de la Ankaragucu, Moruțan a trecut și printr-un împrumut la Pisa în sezonul anterior. Conform site-ului Transfermarkt, jucătorul este cotat acum la 2,4 milioane de euro.

Accidentările repetate ale lui Olimpiu Moruțan vin ca o lovitură pentru Aris Salonic, care spera să se bazeze pe mijlocașul român în evoluțiile din Superliga Greciei.

Suporterii și conducerea clubului speră într-o recuperare rapidă a fotbalistului pentru a fi disponibil în următoarele etape.