Olimpiu Moruțan sună mobilizarea la echipa națională: „Din martie nu mai avem nicio scuză!” – Ce a spus mijlocașul român!

România a trecut cu 5-0 de Moldova în amicalul disputat duminică seară. Pentru „tricolori”, aceasta a fost ultima partidă din acest an.

Olimpiu Moruțan, mijlocașul care a și înscris în poarta Moldovei, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus jucătorul celor de la Pisa.

„Din martie nu mai avem nicio scuză!”

„Sunt foarte fericit că am marcat pentru echipa naţională, sunt foarte mândru. Am pus toate lucrurile la punct şi sperăm când ne întoarcem să fim foarte bine pregătiţi şi să începem cu dreptul (n.r. preliminariile EURO 2024). Am arătat foarte bine… şi la meciul cu Slovenia am arătat spun eu şi mai bine, dar în a doua repriză. Ne dorim să închegăm un grup şi din martie nu mai avem nicio scuză.

Eu mă bucur, am nevoie de cifre. De altceva nu am nevoie. Mă bucur când marchez şi dau pase de gol”, a declarat Olimpiu Moruţan, pentru Pro Arena.

România a fost repartizată în grupa I, iar pentru calificarea la EURO 2024 se va lupta cu Elveția, Kosovo, Israel, Belarus și Andorra.