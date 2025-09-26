Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator francez din istoria cupelor europene
Înscriind joi seara golul victoriei echipei sale, Lille, împotriva norvegienilor de la Brann Bergen, atacantul francez Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă jucător francez care marchează în cupele europene.
Intrat pe teren cu treisprezece minute mai devreme, Olivier Giroud a înscris în minutul 80 al partidei dintre Lille şi Brann Bergen, aducând victoria echipei sale în prima etapă din Liga Europa. Cu acest gol, Giroud a devenit, la 38 de ani şi 360 de zile, cel mai în vârstă marcator francez din istoria cupelor europene.
Totodată, atacantul a trecut pe locul secund într-un clasament al celor mai în vârstă fotbalişti francezi care au disputat un meci de cupe europene. Cel mai bătrân este portarul Bruno Ferrero, care a evoluat în 1973 pentru formaţia luxemburgheză CS Fola Esch, în primul tur al Cupei Cupelor, 1-4 cu Beroe Stara Zagora, pe când avea 39 de ani şi 302 zile.
Olivier Giroud este şi golgeterul all-time al naţionalei Franţei, cu 57 de reuşite.