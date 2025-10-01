Olsen și-a anunțat retragerea din naționala Suediei, după un scandal cu selecționerul

Portarul Robin Olsen și-a anunțat retragerea din naționala de fotbal a Suediei, după ce selecționerul Jon Dahl Tomasson i-a spus că nu mai este prima sa opțiune, relatează AP.

El își menține decizia, cât timp Tomasson este pe banca tehnică

Olsen (35 ani) a comis o gafă care a dus la un gol marcat de Slovenia în meciul terminat la egalitate (2-2), luna trecută, la Ljubljana, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Olsen a fost titular și în meciul cu Kosovo, pierdut cu 0-2 în deplasare, patru zile mai târziu, la cea de-a 79-a sa selecție, dar Federația suedeză a anunțat, marți, că portarul își încheie cariera internațională cu efect imediat.

Într-un interviu acordat, miercuri, cotidianului suedez Aftonbladet, Olsen, care acum joacă la Malmo FF, după ce s-a despărțit în această vară de Aston Villa, a precizat că își menține decizia de retragere atât timp cât Tomasson continuă să fie selecționer, deoarece este ”un lider sub care nu vreau să lucrez”.

Olsen a mai menționat că Tomasson i-a spus luna trecută că este portarul titular al echipei Suediei, dar după aceea a fost informat de selecționer că nu mai este cazul.

Tomasson urmează să anunțe miercuri lotul pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026, cu Elveția și Kosovo, Viktor Johansson fiind probabilul titular al postului de portar.

Olsen, care a jucat timp de zece ani pentru reprezentativa Suediei, a precizat în comunicatul publicat de federație că a fost o mare onoare să își reprezinte țara și că s-a simțit mereu susținut de suporteri.

Team managerul naționalei Suediei, Stefan Pettersson, s-a declarat ”trist” că Olsen a ales să se retragă și că el a ”însemnat mult” pentru echipa reprezentativă.