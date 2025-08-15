Olympique Lyon s-a despărțit de internaționalul sârb Nemanja Matic

Clubul francez de fotbal Olympique Lyon a ajuns la un acord pe cale amiabilă cu mijlocașul internațional sârb Nemanja Matic, pentru o reziliere anticipată a contractului său, valabil până la data de 30 iunie 2026, informează AFP.

Jucătorul nu s-a antrenat joi dimineață și clubul lyonez se degrevează astfel de unul din cele mai mari salarii din efectivul său, în cadrul unui plan vizând reducerea masivă a plafonului său salarial.

În vârstă de 37 de ani, Nemanja Matic a venit la Lyon în ianuarie 2024 de la Rennes. El a participat activ la redresarea lui Olympique Lyon, echipă care se afla pe ultimul loc în Ligue 1 în pauza de iarnă a ediției 2023-2024 a campionatului, dar care în final s-a clasat pe locul 6, obținând calificarea pentru Europa League și apoi a disputat finala Cupei Franței, pierdută cu 1-2 în fața lui Paris Saint-Germain.

El a disputat în total 58 de meciuri cu Lyon.

După ce a debutat ca profesionist la Lazarevac în Serbia, Nemanja Matic a jucat la Kosice (Slovacia), Chelsea, Vitesse Arnhem (Olanda), Benfica Lisabona, Manchester United și AS Roma înainte de a veni în Franța.

El numără 48 de selecții în echipa Serbiei între 2008 și 2020.