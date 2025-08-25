Olympique Marseille vrea un jucător de la Real Madrid

Clubul francez de fotbal Olympique Marseille negociază transferul mijlocașului spaniol Dani Ceballos de la echipa Real Madrid, anunță mass-media sportivă spaniolă.

Ceballos este sub contract cu Real Madrid din 2017

Conform cotidianului AS, francezii sunt aproape de a ajunge la un acord cu jucătorul, care a postat un mesaj enigmatic după victoria obținută de Real Madrid în fața formației Oviedo (scor 3-0), duminică, în campionatul Spaniei. Ceballos a postat o fotografie a sa din timpul jocului, pe contul său de pe rețeaua X, însoțită de cuvintele ‘Last dance’ (Ultimul dans), care ar putea fi interpretate drept o iminentă despărțire de gruparea de pe Santiago Bernabeu.

AS adaugă că Real Madrid ar accepta în principiu o despărțire de Dani Ceballos pentru o sumă cuprinsă între 15 și 20 de milioane de euro, în timp ce Olympique Marseille ar prefera, de pare, varianta unui împrumut cu opțiune de cumpărare obligatorie. De serviciile lui Ceballos este interesată și echipa spaniolă Betis Sevilla.

În vârstă de 29 de ani, Dani Ceballos se află sub contract cu Real Madrid din 2017, iar între 2019 și 2021 a evoluat sub formă de împrumut la formația engleză Arsenal Londra. El a câștigat trei Ligi ale Campionilor și două titluri în La Liga alături de madrileni, între alte trofee.