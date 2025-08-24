Omagiu adus de ATP lui Ilie Năstase: „Nu se oprea de la nimic pentru a câștiga”

Primul număr 1 mondial din istoria tenisului masculin, Ilie Năstase, a ocupat primul loc în ediția inaugurală a Clasamentului ATP pe 23 august 1973.

Record de 16 titluri în 1973

După cum spune campania „Totul se adună” a circuitului ATP, jucătorii nu sunt numărul 1, ci doar numărul 1 provizoriu. Dar Năstase va fi pentru totdeauna primul care va fi primul, omul din fruntea listei de debutante scos dintr-un computer de la sediul ATP din Texas.

Titlurile de la US Open din 1972 și de la Roland Garros din 1973 l-au ajutat pe Năstase să-și consolideze poziția în vârf, alături de titlul său din 1972 la Masters Grand Prix de la sfârșitul anului, cunoscut acum sub numele de Nitto ATP Finals, scrie ATP.

Locul 1 al lui Năstase a fost susținut și de titluri notabile la Monte-Carlo, Roma și Cincinnati. Pe atunci în vârstă de 27 de ani, el a încheiat sezonul 1973 cu un număr record de 16 titluri din carieră și cu onoruri pe locul 1 în lume, încheind anul cu al treilea titlu consecutiv la Masters Grand Prix. A fost pe primul loc timp de 40 de săptămâni.

Cunoscut pentru temperamentul lui aproape la fel de mult ca și pentru stilul de joc, Năstase nu a lăsat nicio îndoială cu privire la dorința sa de a fi numărul 1.

„Jucătorul care vrea să cucerească vârful nu își poate permite să fie amabil. Trebuie să vrea să ucidă”, a spus el odată, potrivit textului de pe site-ul ATP.

Jucător excelent pe toate suprafețele, el era prietenos în afara competițiilor, dar nu se oprea de la nimic pentru a câștiga.

Deși Năstase nu era niciodată genul care să se ferească de o ceartă, nu există loc de dezbateri când vine vorba despre dominația sa din 1973 în clasamentul ATP.