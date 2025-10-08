Openul Australiei ar putea avea competiția „punctul de 1 milion de dolari” pentru amatori

Organizatorii Openului Australiei au anunţat, marţi, crearea „punctului de un milion” în cadrul ediţiei din 2026 a primului turneu de Grand Slam al sezonului de tenis.

În timpul săptămânii de calificări, jucătorii amatori vor putea câştiga dreptul de a juca un punct împotriva unei vedete a tenisului, printre care Carlos Alcaraz, şi de a câştiga jackpotul în cazul unei victorii finale.

„Openul Australiei 2025 a stabilit un nou standard, iar în 2026 vom ridica ştacheta şi mai sus”, a declarat entuziasmat directorul primului turneu de Grand Slam al sezonului, la gândul că va primi un număr record de spectatori. „Această dinamică ridică o nouă provocare: cum să oferim unui număr şi mai mare de spectatori o experienţă spectaculoasă la Openul Australiei? Răspunsul este săptămâna de deschidere, pe care am dus-o la un nivel superior în ceea ce priveşte amploarea şi experienţa pentru Openul Australiei 2026.”

Concret, jucătorii amatori vor avea ocazia să se confrunte cu vedetele circuitului mondial în cadrul unui mini-turneu personalizat. În total, 22 de profesionişti şi 10 amatori (selectaţi pe parcursul a câteva săptămâni în toată Australia) se vor lupta în sistem eliminatoriu.

După un joc de „piatră, hârtie, foarfece” pentru a stabili cine va servi şi cine va primi, doi jucători se vor confrunta într-un punct. Câştigătorul va trece în runda următoare a acestui turneu excepţional.

Câştigătorul competiţiei, fie el profesionist sau amator, va încasa un cec de un milion de dolari australieni (aproximativ 600.000 de euro). Este un motiv suficient pentru a atrage atât fanii, cât şi marile nume ale ATP deja prezente la faţa locului înainte de începerea Openului Australiei. Testat în cadrul unui demonstrativ în 2025, punctul de un milion i-a cucerit pe organizatori.

Cu excepţia unei retrageri, organizatorii Openului Australiei s-au asigurat de prezenţa lui Carlos Alcaraz în acest nou proiect ambiţios.

„Pot dezvălui astăzi că numărul 1 mondial Carlos Alcaraz va fi capul de afiş al echipei de jucători profesionişti din cadrul competiţiei Point to a Million”, a confirmat Craig Tiley printr-un comunicat al Openului Australiei. „O nouă iniţiativă palpitantă în care un singur punct vă poate aduce 1 milion de dolari.”