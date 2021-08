OPINIE | Lionel Messi. Un sfârșit prea devreme

Leo Messi (34 de ani) s-a despărțit de Barcelona, doarece clubul catalan de fotbal nu-și permite să-i prelungească contractul. Plafonul salarial impus de liga spaniolă ar fi fost depășit. Mulți fani și-ar fi dorit ca Messi să joace chiar și gratis la clubul catalan. Ar fi fost o dovadă de iubire față de club și față de suporteri, de neegalat.

Messi a jucat la Barcelona, timp de 21 de ani. În 2000 a fost transferat la grupele de juniori ai clubului catalan, iar cinci ani mai târziu a debutat la echipa mare. Totuși nu a fost suficient. O poveste care se termină prea devreme. Nu mi-l imaginez pe Messi jucând pentru altă echipă de club. Cu atât mai mult, nu mi-l imaginez jucând împotriva Barcelonei. Sper să nu fie pus în această ipostază. Foarte mulți microbiști au devenit fani ai Barcelonei și datorită evoluțiilor lui Messi. Cu siguranță că pierderile la nivel de marketing pentru Barca vor fi foarte mari. Printre altele, Messi a cucerit de şase ori Balonul de Aur şi tot de şase ori, Gheata de Aur.

Se configurează cel mai trist transfer din istoria fotbalului. Barcelona nu vrea să renunțe la jucător, acesta nu vrea să plece de la club, dar despărțirea se produce. Chiar el a recunoscut că în urmă cu un an a vrut să plece de la Barcelona, dar acum nu-și mai dorește acest lucru. Pentru frumusețea fotbalului, acest transfer nu trebuie să aibă loc. Probabil că mai este ceva la mijloc. Conflictul dintre Messi și președinte clubului, Joan Laporta.

“A fost foarte dificil, încă încerc să procesez totul. O să continui să joc fotbal, să fac ceea ce iubesc. Nu am vrut să plec, voiam să rămân. Am făcut tot ce am putut”, spunea Leo Messi, la conferința de presă susținută duminică. O dovadă că fotbalul nu este decât o industrie. Mi l-aș fi imaginat pe Messi să-și încheie cariera la Barcelona și să facă parte din topul select al fotbaliștilor care au evoluat pentru un singur club.

Printre aceștia i-aș aminti pe legendarii Paolo Maldini (AC Milan), Francesco Totti (AS Roma), Ryan Giggs (Manchester United), Franco Baresi (AC Milan), Rogerio Ceni (Sao Paulo), Carles Puyol (FC Barcelona), Jamie Carragher (Liverpool) sau Paul Scholes (Manchester United).

