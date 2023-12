Oprița i-a dat replica lui Ogăraru, după ce acesta l-a acuzat că nu promovează tineri din Academie la CSA Steaua: „Eu am drumul meu!”

CSA Steaua are parte de un conflict intern. Recent, George Ogăraru, coordonatorul Academiei clubului din Liga 2, a lansat un mesaj vehement prin care l-a atacat pe Daniel Oprița.

Mai exact, Ogăraru s-a plâns că nu sunt promovați suficienți tineri în primul „11” al echipei. Tehnicianul „Militarilor” i-a dat replica.

„Eu am drumul meu!”

„Nu vreau să îi răspund în presă lui Ogăraru. Nu știu la cine s-a referit. Dacă s-a referit la mine sau nu. Chiar nu pot să spun lucrul ăsta. Lucrurile astea se pot rezolva la club.

Cei care conduc clubul trebuie să discute, să vadă cum stau lucrurile. Dacă sunt atacuri la persoana mea, vom vedea la club. Nu vreau eu să discut în media despre lucrurile astea.

Dacă el (n.r. George Ogăraru) crede lucrul ăsta, e problema lui. Chiar nu mă interesează. Eu am drumul meu, știu ce am de făcut. Eu zic că am promovat destui tineri. Mai departe, asta nu mă interesează.

Vreau ca cei de la club, care conduc, să ia deciziile care trebuie și să aibă discuții. Dacă nu, înseamnă că aceste lucruri sunt cu acordul celor care conduc clubul și o să discut lucrurile astea, dacă e așa.

N-am ce gânduri să am. Am contract până în vară și atunci vom vedea. Nu mai contează dacă vreau eu sau nu vreau. Clubul mi-a spus clar. Trebuie să stau până la vară să respect contractul și atâta tot.

Mai departe, dacă vor găsi soluții și sunt alții care au alte obiective, cu promovarea tinerilor, să joace numai juniori, atunci pot să mă înlocuiască pentru că nu voi sta eu.

Am alte planuri. Unii spun că trebuie să băgăm tineri, dar trebuie să intrăm și în play-off și să luăm chiar și primele două locuri. Să-și asume altcineva„, a mărturisit Daniel Oprița, potrivit Iamsport.