Optimism la cote maxime! Basarab Panduru o vede departe pe Dinamo: ”Asta e clar!”

Dinamo Bucureşti s-a impus în meicul cu Petrolul Ploieşti, scor 3-0, în etapa a noua din Superliga.

Acum, ”Câini” ocupă locul al treilea, cu 18 puncte în total, și cinci sub liderul Universitatea Craiova.

Basarab Panduru a vorbit despre parcursul lui Dinamo și a preconizat că gruparea din Ștefan cel Mare va termina anul pe unul dintre primele șase poziții.

”Ne îndoiam toţi la început de Dinamo, când a început campionatul, şi Andrei Nicolescu fiind pe la noi ne spunea că voi ştiti echipa aia de anul trecut şi spuneţi că a fost bună, dar şi cu aia am avut răbdare. Şi, uite, că acelaşi lucru se întâmplă acum.

Am crezut că pauza asta a oprit o echipă care mergea bine, dar nu, Dinamo vine şi arată bine şi după pauză şi ai ditamai victoria cu Petrolul. Acum, dacă mă întrebi pe mine până la final de 2025 Dinamo e clar în primele 6!”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.