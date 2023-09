Optimism la cote maxime înaintea meciului cu Israel: „Vom pune punctele în sacoșă”

Naționala de fotbal a României întâlnește Israel și Kosovo în preliminariile Campionatului European de anul viitor, din Germania.

„Vom pune punctele în sacoșă”, este convins Radu Drăgușin

Meciurile au loc pe 9 și 12 septembrie, ambele de la ora 21:45 pe Arena Națională. Fundașul Radu Drăgușin este convins că naționala antrenată de Edward Iordănescu va obține cele 3p cu Israel și explică și motivul pentru care este atât de optimist.

„Nu există atacant în fața căruia să mă tem, chiar dacă-l cheamă Immobile sau Osimhen. Va fi care pe care. N-au altă șansă decât să se deschidă și să joace la victorie. Dar noi vom pune punctele în sacoșă.

Mă simt în formă, am jucat toate meciurile până acum, am continuitate și caut mereu să îmbunătățesc lucrurile.

Analizez cu staff-ul toate detaliile, fac asta și singur, tocmai pentru a crește de la meci la meci. Avem o echipă solidă, un grup unit, adică atu-uri puternice pentru a ne atinge obiectivul”, a precizat Radu Drăgușin, potrivit prosport.ro.

„Am strâns 45 de meciuri anul trecut, ceea ce înseamnă un plus important de experiență. Asta e principala diferență. În calitate de fundaș central, am nevoie de continuitate pe teren, să mă confrunt cu cât mai multe situații, să învăț inclusiv din greșeli.

Dacă te duci cu teamă la un meci, ai eșuat de la vestiare. Rolul meu e să apăr poarta indiferent de context și rival, pe asta mă concentrez în fiecare secundă. Cine pleacă de la ideea că are în față un adversar care face tot ce dorește pe gazon, e pierdut”, a încheiat el.