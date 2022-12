Optimism la naționala României: „Sunt foarte încrezător că ne vom califica la Euro 2024”

George Pușcaș și Radu Drăgușin au spus ce așteptări au de la 2023 în perspectiva calificărilor pentru Euro 2024.

„Ar trebui să facem mai multe pentru fotbalul nostru”, recunoaște George Pușcaș

Cei doi fotbaliști români, ambii legitimați la gruparea italiană de Serie B Genoa, sunt ferm convinși că naționala României se va califica la Campionatul European de peste 2 ani.

„Pentru mine turneul final din 2019, din Italia, a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din fotbal, având în vedere că am jucat pentru România. Tot ce are legătură cu România are un loc special în suflet și nu o să renunț niciodată să dau și ultimul strop de energie pentru națională, ca să îi fac mândri pe români”, și-a început dezvăluirile Pușcaș pentru site-ul oficial al FRF.

„Noi (n.r. – generația care a ajuns în semifinale în 2019) ar trebui să facem mai multe pentru fotbalul nostru. Atât timp cât suntem la acest nivel, iar alte țări încep cu multe trepte în fața noastră, este foarte greu să ajungem la nivelul lor.

Noi nu avem condițiile pe care le au alți juniori din alte țări, în special în Anglia. Eu la 15-16 ani eram la un nivel mult mai scăzut din punct de vedere al pregătirii fizice și psihice față de ei.

Cred că fiecare trebuie să ne legăm de experiențele avute până acum în carieră și să facem un nucleu potrivit la echipa națională, ca să ne aducă un succes.

Noi nu avem dreptul să judecăm o grupă, noi trebuie să mergem la fiecare meci cu gândul să câștigăm, să scoatem o calificare”, a mai spus atacantul.

„Sunt foarte încrezător că ne vom califica la Euro 2024”, dezvăluie George Pușcaș

George Pușcaș a dezvăluit că Edward Iordănescu a adus la națională determinare, multă ambiție și mândrie de a juca pentru România. „Asta simt eu. Ne oferă și cea mai mică informație pentru a ajuta România să aibă un succes.

Ar fi o mândrie să devin golgheterul echipei naționale, dar o mândrie și mai mare ar fi să vină o calificare. Noi așteptăm o calificare, nu să găsim un jucător individual.

Când marchez pentru România nu se compară cu nimic altceva, indiferent de echipa adversă fericirea este la fel.

Sunt foarte încrezător că ne vom califica la Euro 2024 și așa voi fi mereu, atâta timp cât voi păși pe teren pentru echipa națională a României. Nu aș putea să renunț niciodată, voi face atât cât pot pentru echipă”, a declarat George Pușcaș.

Radu Drăgușin a simțit o emoție incredibilă când a debutat la naționala de seniori a României

Și fundașul Radu Drăgușin s-a referit la viitoarea campaniue de calificare. „Actuala generație U21 este o generație cu potențial enorm, care este dispusă să se sacrifice, să pună osul la bătaie astfel încât să facem un turneu frumos la vară.

Nu îmi place să îmi pun obiective. Sunt sigur că vom lua fiecare meci în parte și o să încercăm să câștigăm tot.

Am fost foarte bine primit la prima reprezentativă, nu am avut niciodată senzația că sunt privit cu alți ochi. M-am simțit foarte bine.

La primul meci am simțit o emoție incredibilă, cu toate că jucasem și înainte la echipe de seniori. Dar să reprezinți România este o mândrie foarte mare.

Vom lua în serios fiecare meci și vom încerca să facem cât mai multe puncte. Părerea mea este că grupul câștigă meciurile, nu neapărat individul”, a precizat fundașul.