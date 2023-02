Optimism la Târgoviște după remiza cu Sepsi: „Putem să ajugem departe”

Chindia Târgoviște a remizat, 2-2, în deplasare, cu Sepsi, dar Marco Dulca vede partea plină a paharului.

„Cu un antrenor precum Toni Petrea cred că putem să ajugem departe”, este convins Marco Dulca

Echipa antrenată de Anton Petrea a condus cu 2-0, dar a plecat acasă cu un singur punct. Chindia se află în zona liniștită a clasamentului, la 4p de locurile care trimit la barajul pentru rămânerea în Superligă.

Până atunci, însă, fotmația din Târgoviște mai are de jucat acasă cu “U” Cluj-Napoca, în deplasare cu Rapid, acasă cu FC U Craiova 1948, la Mioveni și pe teren propriu cu FC Voluntari.

Mijlocașul Marco Dulca este optimist și nu ia în calcul ca formația la care este legitimată să tremure pentru prezența în Superligă.

„A fost un meci deschis în care am dominat prima parte. Din punctul meu de vedere sunt două puncte pierdute. Am încercat să apărăm acel 2-0 pe care l-am avut. Am luat două goluri proaste, norocoase pentru ei să zic așa.

Luptăm la fiecare meci, o luăm pas cu pas, iar dacă ajungem în play-off o să fie un bonus foarte mare și pentru noi, și pentru club. Suntem foarte mulți tineri, care pot să progreseze mult. Cu un antrenor precum Toni Petrea cred că putem să ajugem departe”, a spus el.