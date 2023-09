„Oracolul din Bălcești” susține că a descoperit următorul mare arbitru român: „Va fi unul dintre cei mai mari arbitri din lume!”

Dumitru Dragomir vrea să salveze arbitrajul românesc. Fostul șef LPF a declarat recent că l-a descoperit pe următorul mare arbitru român.

Mai exact, „Corleone” l-a desemnat pe Cristian Vîrgolici drept cel care va ajunge un central de talie mondială. Iată cum l-a descris.

„Va fi unul dintre cei mai mari arbitri din lume!”

„Am văzut ceva, spun în premieră pentru CCA. Am văzut un arbitru de 22-23 de ani, înalt, de de 1.90 și ceva, băi nene, pe ăsta vă propun să îl urmăriți pentru că va fi unul dintre cei mai mari arbitri din lume. Am fost în deplasare cu echipa a doua a Voluntariului, joacă nepotul meu acolo. Am avut o surpriză de senzație când l-am văzut pe ăsta cu un fizic atât de comercial, extraordinar.

E un cap pentru Kovacs. Cristian Vîrgolici, 22-23 de ani, eu eram cu observatorul. CCA știe de el, au trimis observator un fost arbitru mare, îmi scapă acum numele, cu multe prezențe în prima ligă. L-a observat și ală, a fost încântat. M-am dus la el. Mi-a zis că a venit să îl vadă pe ăsta și că de la Ion Crăciunescu nu a văzut un talent cum e el. De senzație, în spatele fazei, cum alerga.

Știi ce înseamnă un arbitru? Să aibă un aspect comercial, să antreneze bine. Ajunge de nivelul lui Crăciunescu. Nu l-am descoperit eu, era în atenția CCA. Va face carieră mondială. Nu știu ce studii are, dar în teren arăta vai de mine și de mine. Ce ținută puea să aibă…”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.