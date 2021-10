Organizatorii Transylvania Open, anunţ important: ,,Am sperat că putem debloca situaţia”

Astăzi debutează cel mai nou turneu de tenis din România, Transylvania Open. Din păcate, turneul de tenis feminin nu se va putea disputa cu spectatorii în tribune, potrivit noilor restricţii impuse de autorităţi, în contextul infectărilor cu COVID-19.

Organizatorii au încercat din răsputeri să facă cumva ca fanii Simonei sau ai Emmei Răducanu să pătrundă la meciurile favoritelor, însă nu s-a putut face nimic.

,,Dragii noștri. Știm că va întrebați ce se întâmplă cu accesul la meciuri sau cu biletele. Din păcate, vom juca fără spectatori la acest turneu. Am sperat să putem debloca situația, am făcut demersuri pentru corectarea ei. Am acționat din primul moment, pentru a încerca să vă aducem în sală, alături de noi.

Și dacă am fi reușit să mai fim împreună o singură zi, ar fi fost o mare realizare. Vă mărturisim că ne dorim să avem un turneu impecabil! Transylvania Open este cel mai mare turneu WTA250 care are loc în România, de aceea este foarte important să îl lăsăm să crească și să devină unul de tradiție. Pentru noi asta se traduce în a reuși să generăm o experiență fără cusur pentru jucătoare, antrenori și staff WTA.

Acum toate eforturile noastre se concentrează în această direcție. Avem nevoie de puțin timp, să ducem la bun sfârșit evenimentul, în condițiile unei situații care ne dezavantajează complet. Între timp pregătim soluțiile cu care să venim în fața voastră. Vă cerem doar un răgaz scurt, până la finalul turneului. Mulțumim pentru susținere, Transylvania Open Team.’‘, apare în comunicatul celor de la Transylvania Open, pe Facebook.