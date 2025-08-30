Oscar Piastri va pleca din pole-position în Marelui Premiu al Olandei, urmat de colegul loui de la McLaren, Lando Norris

Pilotul australian Oscar Piastri s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Olandei şi va pleca din pole position în cursa de duminică.

Lando Norris dominase toate cele 3 ședințe de antrenamente libere

Oscar Piastri (McLaren) a terminat primul, învingându-l la mustaţă pe coechipierul său, britanicul Lando Norris (McLaren), 12 sutimi de secundă despărţindu-i pe cei doi. La el acasă, Max Verstappen (Red Bull) a terminat pe locul trei.

Surpriza a produs-o pilotul franco-algerian Osack Hadjar (Racing Bulls), care a fost al patrulea.

Norris stablise, cu doar câteva ore înainte, cel mai bun timp și în a treia ședință de antrenamente libere, fiind cronometrat pe circuitul din Zandvoort în 1h 08 min. 972/1000 după 16 tururi.

Cu cei mai buni timpi în primele două ședințe, Norris i-a devansat pe Piastri și britanicul George Russell (Mercedes).