Oțelul a făcut spectacol cu Metaglobus! A marcat de 4 ori, fără să primească vreun gol

Echipa Oţelul Galaţi a învins luni, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din Superligă.

Gălăţenii au controlat jocul de la cap la coadă şi prima ocazie a venit în minutul 6, când Joao Lameira a trimis în bara transversală. După numai un minut defensiva oaspeţilor a greşit, iar Andrezinho a deschis scorul, din pasa lui Patrick.

Reacţia bucureştenilor a venit abia în minutul 35, la şutul lui Abbey, respins de Dur-Bozoancă, însă în minutul 40 gazdele şi-au dublat avantajul prin Lameira.

După doar două minute oaspeţii au primit penalti, la un fault al lui Zivulic la Alex Irimia, însă Dur-Bozoancă a respins şutul lui Huiban şi, dacă nu a fost 2-1, va fi 3-0.

Lameira a înscris cu o lovitură de cap şi a reuşit dubla, iar gălăţenii au intrat la pauză cu scor de forfait pe tabelă.

În partea secundă gazdele nu au mai forţat şi au mai înscris o singură dată, prin Bordun, din pasa lui Andrezinho, în minutu 75, şi Oţelul Galaţi – Metaloglobus a fost 4-0.

Cu 16 puncte, echipa lui Laszlo Balint e pe locul 7, în timp ce Metaloglobus e ultima, a 16-a, cu trei puncte.