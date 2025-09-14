Oţelul Galaţi – FC Botoşani 0-1 în etapa 9 a Superligii! Gazdele au ratat un penalty

Echipa FC Botoşani a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, gruparea gălăţeană Oţelul, în etapa a noua din Superligă.

FC Botoşani rămâne pe locul 3 în clasament

Gazdele au primit un penalti, în minutul 15, când Patrick a fost faultat în careu de Anestis şi tot Patrick a ratat lovitura de pedeapsă, portarul oaspeţilor având o dublă intervenţie.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 40, la şutul lui Mailat, şi chiar dacă replica gălăţenilor a venit repede, bară la şutul lui Conrado – din minutul 42, moldovenii au intrat cu avantaj la cabine.

Partea secundă nu a adus ocazii clare de gol, însă elevii lui Leo Grozavu şi-au păstrat avantajul şi FC Botoşani s-a impus la Galaţi, cu Oţelul, scor 0-1.

Botoşani se află pe locul al treilea în clasament, cu 16 puncte. Oţelul e a 10-a, cu 10 puncte.