Oţelul Galaţi – U Cluj 1-2, într-un meci prelungit, în total, cu 22 de minute

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă.

Ultimele două goluri au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR, iar unul anulat „doar” 5

Gălăţenii au trimis mingea în plasă, în minutul 30, prin Patrick, dar golul a fost anulat de arbitru din cauza unei poziţii de ofsaid. Pedro Nuno a şutat la poarta lui Lefter, în minutul 49, dar scorul a fost deschis târziu, de oaspeţi, în minutul 70, prin Lukic.

Oţelul a egalat în minutul 80, când a marcat Paulinho, după o bară a lui Joao Paulo, iar golul a fost validat abia după nouă minute de aşteptare.

Arbitrul Andrei Chivulete a anunţat 13 minute de prelungire, iar chiar în primul minut al acestora, Lukic a înscris din nou pentru clujeni.

Au urmat nou minute în care VAR-ul a studiat golul şi l-a acordat, în cele din urmă, iar Cristiano Bergodi a debutat cu o victorie pe banca „şepcilor roşii”.

Oţelul Galaţi – U Cluj s-a încheiat 1-2, după un meci prelungit cu 22 de minute, şi gălăţenii sunt pe locul 8, cu 19 puncte, în timp ce U Cluj a ajuns la 17 puncte, care o plasează pe poziţia a 8-a.