Oțelul – Universitatea. Mirel Rădoi vrea cele 3 puncte

Oțelul Galați – Universitatea Craiova are loc sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21.00, potrivit LPF.ro.

Două succese, două remize și o înfrângere au înregistrat gălățenii în acest sezon pe teren propriu. De partea cealaltă, oltenii au un start formidabil de stagiune, cu șapte victorii și două egaluri, rezultate în urma cărora s-au instalat în fruntea clasamentului.

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, Oțelul și Universitatea Craiova s-au mai confruntat în principala competiție internă de șase ori, de patru ori s-au impus oltenii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă a avut loc pe 14 februarie 2025, Universitatea Craiova – Oțelul 2-1, goluri marcate de Ștefan Baiaram, Denil Maldonado, respectiv Ahmed Bani.

De reamintit că, Laszlo Balint a antrenat gruparea craioveană în startul stagiunii 2022-2023. Ca adversar, acesta a întâlnit-o de șase ori în toate competițiile, palmaresul său cuprinzând o victorie (14 august 2021, UTA – Universitatea Craiova 1-0), o remiză și patru înfrângeri.