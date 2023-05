OUT de la Real Madrid! Trei jucători pleacă după umilința cu Manchester City. Anunțul ziarului ”de casă” al madrilenilor

Real Madrid a fost învinsă categoric de Manchester City în returul semifinalelor UEFA Champions League, 0-4, iar gruparea ”blanco” pregătește schimbări importante la nivelul lotului, pentru sezonul următor.

”La capitolul plecări, Lunin nu are loc de Courtois și vrea să plece. Situația lui Nacho și Ceballos nu este una clară, dar sunt șanse mari să rămână.

Nu același lucru se poate spune despre Asensio, care are oferte bune din Premier League, cu mult peste ce îi poate oferi Real Madrid. Mariano e OUT, iar Ferland Mendy are oferte care vor fi analizate”, notează AS.com.