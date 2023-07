Ovidiu Burcă a ajuns la capătul răbdării: „Nu vreau să mă ascund, mă afectează această tevatură”

Acționarii clubului Dinamo se pregătesc să-l înlăture pe Vlad Iacob din funcția de adminsitrator special.

Ovidiu Burcă a fost afectat de scandalul de la Dinamo

Acțiunea va fi făcută în cadrul unei Adunări Generale a Acționarilor. Cererea pentru convocare a ajuns la administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu, care este obligat, conform legii, să-i dea curs în maximum 30 de zile.

De când a fost clar că Iacob are zilele numărate la Dinamo, cele două părți nu au ezitat să se acuze reciproc de diferite lucruri. Antrenorul Ovidiu Burcă s-a ținut departe de aceste „frecușuri”, dar recunoaște că a ajuns la capătul răbdării.

„A fost o perioadă când m-a afectat. Mă afectează în continuare toată această tevatură care există în interiorul clubului. N-aş vrea să vorbesc despre lucrul ăsta, dar mă afectează. Am încercat să fiu eu liantul între tot ceea ce înseamnă conducerea clubului, administratori, acţionari, dar din păcate nu am reuşit.

Jucătorii nu au nicio problemă, pentru că beneficiază de cele mai bune condiţii, nu au de ce să se plângă. Eu sunt implicat cumva direct. Am inceput alături de Vlad Iacob proiectul ăsta, îl cunosc pe Andrei Nicolescu de foarte mult timp, l-am cunoscut şi pe Eugen Voicu.

Nu vreau să mă ascund în spatele vorbelor să spun că nu mă afectează. E o situaţie, pe care nu am înţeles-o. Am încercat să fac tot ceea ce ţine de mine, dar nu cred că am reuşit„, a declarat Ovidiu Burcă.

„Nu fac bine declaraţiile pe care Vlad Iacob le dă în spaţiul public”, spune Ovidiu Burcă

Tehnicianul este deranjat de faptul că administratorul special nu-și duce singur războaiele, fiind susținut de tatăl lui, omul de afaceri Dorin Iacob.

„Pe mine ce m-a deranjat este faptul că acţionarii Red&White, care au venit şi au salvat acest club sunt aşa pictaţi de către oameni din fotbal ca fiind ceva negativ care s-a întâmplat acestui club. Aş vrea să punctez nişte lucruri, pentru că nu mi se par juste afirmaţiile care au avut loc în spaţiul media în ultima perioadă.

Aceşti oameni, tot ceea ce au promis până la momentul acesta, au bifat. Licenţa, salarii la zi, interdicţia la transferuri. Eu vă spun de la nivelul de unde văd eu lucrurile.

Nu ştiu care este relaţia dumnealor cu administratorul special şi judiciar, dar au bifat toate obiectivele pe care le-au avut. Nu înţeleg de unde această adversitate pentru nişte oameni care au venit şi au salvat clubul ăsta.

Împreună cu Vlad Iacob am pornit acest proiect, dar până la urmă în viaţă suntem suma deciziilor pe care le luăm. Am încercat să înţeleg nişte lucruri.

Mi-am permis să dau nişte sfaturi, deşi nu dau sfaturi. A luat nişte decizii. Nu fac bine declaraţiile pe care el, poate chiar şi tatăl lui le dau în spaţiul public.

Lucrurile pe care trebuie să le rezolve să le rezolve în spatele uşilor închise. Eu am încercat să fac lucrul asta, nu am reuşit. Chiar şi tatăl lui a transmis aşa subliminal niste declaraţii în ceea ce mă priveşte. Nu sunt aici să fac alianţe cu nimeni.

Vlad nu are nevoie atât de mult de sprijinul tatălui său, poate gestiona situaţia de unul singur”, a mai transmis antrenorul.