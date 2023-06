Ovidiu Burcă a dezvăluit strategia din barajul cu FC Argeș: „Am fi riscat dacă am fi ales altfel”

Dinamo a promovat în Superligă după ce a câștigat barajnul cu FC Argeș, revenind pe prima scenă la un an după ce a retrogradat.

„Va fi foarte greu să câştigăm campionatul în primul an”, recunoaște Ovidiu Burcă

Formația antrenată de Ovidiu Burcă a învins FC Argeș cu 8-5 la general. Problemele continuă la Dinamo, deoarece echipa are interdicție la transferuri din partea FIFA.

Tehnicianul a făcut cunoscut că nu are niciun obiectiv pentru sezonul viitor, dar recunoaște că nu se gândește la câștigarea campionatului.

„E o fantasmagorie să vorbim acum despre titlu, în viaţă orice este posibil. Filosofia mea de viaţă a fost aceea de a începe un proces în care finalitate nu există.

Foarte mulţi sunt motivaţi să câştige medalii, campionate, pentru mine personal este mai important procesul decât finalitatea lui. Procesul înseamnă să fii mai bun zi de zi, trebuie să fim realişti, va fi foarte greu să câştigăm campionatul în primul an.

În orice victorie există şi lucruri mai puţin bune, atunci când ai succes este mai greu să te apleci şi să repari greşeli, dacă atunci când pierzi şi rămâi calm, înfrângerile sunt cel mai bun profesor.

Am încercat să scoatem aspectele pozitive din înfrângeri, fără să ne gândim la impactul lor în viaţa clubului”, a declarat Ovidiu Burcă, în cadrul emisiunii Dinamo 7/9, de la playsport.ro.

„Am fi riscat dacă am fi ales jucători fără experienţă”, a spus Ovidiu Burcă, referindu-se la barajul cu FC Argeș

Ovidiu Burcă susține că a pregătit barajul cu FC Argeș analizând ce a implementat antrenorul Bogdan Argeş Vintilă în ultimele 10 etape.

„Legat de meciul retur, e un meci care mă va urmări mult timp de aici încolo, trebuie să învăț foarte multe, la fel şi băieţii care vor rămâne mulţi alături de noi.

Eşecurile fac parte din procesul de dezvoltare al unor antrenori şi jucători care nu au mai trecut prin asemenea situaţii. Când ne întâlnim data viitoare cu această situaţie, să avem soluţii mai bune.

Meciul a fost atât de intens, s-au întâmplat atâtea lucruri, eram fericit dar cumva nu puteam exterioriza importanţa acestei calificări. La 24 de ore m-am relaxat şi am conştientizat de ce am realizat în acest sezon.

Noi, cei care suntem atenţi la tot ce se întâmplă, nu am putut fi atât de bucuroşi, pentru că a fost o înfrângere. Dar, ulterior, ne-am revenit.

Accidentările pe care le-am avut în etapa de la Iaşi ne-au dat peste cap foarte mult, din fericire medicii au reușit să rezolve şi nu am avut mai mult de un accidentat.

Am început să analizez FC Argeş, să vedem ce a implementat Argeş Vintilă în ultimele 10 etape, în astfel de meciuri ai nevoie de jucători cu experienţă, am fi riscat dacă am fi ales jucători fără experienţă”, a mai spus Ovidiu Burcă.