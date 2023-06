Ovidiu Burcă a mărturisit când a început să se gândească la promovarea cu Dinamo

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Dinamo, a reușit să promoveze clubul în Superligă după ce a fost numit pe post în vara anului trecut. Cu toate acestea, tehnicianul a declarat că nu a avut o misiune ușoară, în special la început.

Burcă a mai spus că a realizat potențialul jucătorilor săi.

„Obiectivul nostru atunci când am venit la club nu era acela de a câștiga campionate. Era prea îndepărtat și nerealizabil în acel moment. Dar am venit cu o stare de spirit, am vrut să formăm o etică a muncii și un nivel de excelență așa cum știam că exista pe vremuri la Dinamo. Cred că de acolo a pornit.

Am luat etapă de etapă, fără a avea un orizont, trebuie să fiu sincer și să recunosc asta. La promovare m-am gândit după ce am pierdut 5 meciuri din primele 7, dar am văzut că echipa avea substanță. Începusem să îi cunosc pe cei care erau acolo și m-am gândit că putem realiza anumite lucruri împreună”, a spus Burcă, la Fotbal Club.