Ovidiu Burcă a răbufnit după ce Sepsi a pierdut la ”masa verde” partida contra Chindiei: ”Să minți în halul ăsta”

Sepsi OSK a pierdut meciul contra Chindiei Târgoviște, la masa verde, scor 0-3, și a primit o amendă în valoare de 2100 lei din partea Federației Române de Fotbal. Jucătorul Giovani Ghimfuș a fost utilizat în afara legii în a doua repriză.

Ovidiu Burcă a avut o reacție acidă și a acuzat Comisia de minciuni grave și influențe din culise.

Ovidiu Burcă l-a acuzat direct pe arbitrul de rezervă Răzvan Negară că minte și a afirmat că decizia a fost influențată de jocuri din culise.

„Sincer să vă spun, cunoscând culisele acestei judecăţi şi felul cum s-au desfăşurat lucrările, nu aveam mari speranţe că va rămâne rezultatul obţinut pe teren.

În momentul în care un arbitru afirmă că procedura a fost făcută înainte de începerea meciului, iar la comisie merge şi spune că procedura a avut loc la pauza meciului, asta m-a făcut să înţeleg că nu avem şanse şi nu aveam speranţe.

Sunt şi eu curios să văd evoluţia acestui arbitru, Răzvan Negară, în continuare. Să minţi în halul ăsta, să ne spui nouă ceva, adică adevărul, iar la comisie să relatezi cu totul altceva, asta înseamnă mult mai multe lucruri care mi-au dat de gândit.

Nu sunt de ieri de azi în România şi ştiu cum funcţionează lucrurile. Cei de la Chindia au un preşedinte care are o experienţă foarte mare şi conexiunile necesare (n.r. Marius Pavel), astfel că ştiam că va fi un caz complicat pentru noi.

Rămân cu mâhnirea că unii oameni pot să mintă cu atâta lejeritate. Se pare că nu avem o relaţie foarte bună cu cine trebuie… Am avut două goluri anulate, penalty-uri neacordate… Se strâng foarte multe lucruri, iar Sepsi este un club care nu se implică în scandaluri, mai ales cu oficiali ai FRF. Eu, ca antrenor, mă văd nevoit să iau atitudine, pentru că sunt lucruri injuste şi, până la urmă, cel care va plăti voi fi eu! Toate aceste lucruri au o limită!

Este un semnal pentru noi şi le-am şi spus jucătorilor că trebuie să fim foarte puternici pentru avea şanse la promovare! Vântul nu suflă în pânzele noastre, ci dimpotrivă”, a spus Ovidiu Burcă, la conferinţa de presă premergătoare meciului cu CSC Dumbrăviţa.