Ovidiu Burcă a stabilit planul pentru pauza de iarnă la Dinamo: „Asta ne dorim până începe campionatul!”

Dinamo se va reuni luni, 9 ianuarie 2023. Ovidiu Burcă, tehnicianul „Câinilor”, a vorbit despre dorința sa în perioada de iarnă.

Mai exact, Burcă vrea să ofere fiecărui jucător din lot câte 90 de minute în urma amicalelor. Iată ce a spus antrenorul.

„Ne dorim ca până începe campionatul, toți jucătorii să aibă două partide de câte 90 de minute!”

„O să avem în jur de nouă partide amicale. Ținând cont că se vor juca partide duble, dorim să dăm minute uniform jucătorilor. Ne dorim ca până începe campionatul, toți jucătorii să aibă două partide de câte 90 de minute, urmând ca de când începe pregătirea să avem 45, să ajungi la 60, apoi 90 de minute. La final, când tragem linie, să fie cel puțin câte două partide de 90 de minute pentru fiecare jucător.

Am început să stabilim partenerii, dar pentru că tot am sperat că plecăm (n.r. – într-un cantonament în afara țării), nu am vrut să încurcăm pe nimeni. Deja am găsit câțiva parteneri, suntem în continuare în căutări”, a declarat Ovidiu Burcă, în cadrul unei conferințe de presă.