Ovidiu Burcă a trimis la echipa de juniori 2 fotbaliști care au absentat la un meci: „Am stat acasă și am învățat!”

Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burcă, a renunțat la serviciile mijlocașului Cristian Delciu și a atacantului Ionuț Bobea.

Ovidiu Burcă i-a trimis la echipa de juniori pe Cristian Delciu și Ionuț Bobea

Dinamo are probleme în încercarea de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc, după un an de „pribegie” în Liga 2. Echipa roș-albastră are un lot subțire din cauza accidentărilor și a interdicției de legitimări și transferuri dictată de FIFA.

Cu toate acestea, tehnicianul Ovidiu Burcă a mai renunțat la doi jucători. El i-a trimis pe mijlocașul Cristian Delciu și atacantul Ionuț Bobea să joace pentru echipa de juniori, care avea meci la Botoșani, în play-out-ul Ligii Elitelor.

Doar că în ziua în care era programată pelcarea spre orașul moldav, antrenorul Ionel Augustin a constatat că fotbaliștii trimiși de la echipa de seniori nu erau de față. ca urmare, a deplasat la Botoșani doar 12 jucători și nu a făcut nicio schimbare.

„Ovidiu Burcă mi-a trimis mai mulți jucători pentru acest meci. Doi nu au mai venit, este vorba de Delciu și Bobea, am înțeles că ar fi spus că e prea lung drumul, că drumul este făcut cu autocarul, chestiuni de genul ăsta, despre care, sincer, nu am stat să-i întreb.

Nu a fost vorba de accidentări sau ceva legat de școală. Am mers 12 și am jucat așa, fără să pot face vreo schimbare, asta e situația la noi, trebuie să ne descurcăm și uite că mai apar și astfel de comportamente.

Alții, de la prima echipă, au venit, ei nu. Ovidiu mi-a spus că nu-i mai cheamă Săftica și vor rămâne să se antreneze cu noi”, a declarat Ionel Augustin pentru prosport.ro.

Cristian Delciu spune că a preferat să stea acasă să învețe pentru BAC

Cristian Delciu a confirmat incidentul, dar prezintă o altă versiune a faptelor. „Da, mă antrenez cu echipa de juniori, la U20. Sunt în programul lor de pregătire de după meciul cu Botoșani.

Eu sunt clasa a 12-a și dau BAC-ul la vară. În perioada aceea, când m-a trimis domnul Burcă la juniori, să joc cu cei de la Botoșani, aveam simulările. Am preferat să stau acasă și să învăț decât să merg la Botoșani.

Eu sunt la Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”. Nu am ajuns deloc anul acesta și a trebuit să merg și să văd cum trebuie să învăț, ce materie e. Nu am făcut nimic de capul meu.

Am discutat cu domn’ profesor Ovidiu Burcă când m-a anunțat că trebuie să merg la juniori. L-am sunat și i-am explicat situația. „Este vreo problemă dacă stau și învăț pentru simulare?”. Atunci a zis că e ok atunci.

Luni, după ce am dat simularea, am primit mesaj (n.r. – din partea delegatului echipei) în care îmi transmitea că sunt în programul de pregătire al juniorilor. Nu am primit nicio explicație, niciun motiv, nimic.

În aceeași situație e și Bobea, dar nu știu ce problemă a avut el. Eu vorbesc în numele meu. Eu, repet, l-am anunțat pe domn’ profesor de această situație. S-a terminat campionatul la juniori, dar mai am două luni de contract cu Dinamo, mă pregătesc, mă antrenez și învăț și pentru BAC. Dacă nu iese cu fotbalul, am o alternativă”, a transmis Delciu.