Ovidiu Burcă a vorbit despre situația din vestiarul lui Dinamo: „Eu mi-am făcut lecțiile când am venit la acest club!”

Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația din vestiarul echipei. În iarnă, tehnicianul a trecut prin momente tensionante din cauza problemelor financiare.

Recent, Burcă a explicat cum a reușit să mențină clubul pe linia de plutire după acel eveniment neplăcut. Iată ce a spus.

„Eu mi-am făcut lecțiile când am venit la acest club!”

„Eu am făcut niște lucruri pe care le-am simțit. Conferința am făcut-o din două motive. În primul rând am vrut să stopez mentalitatea aceea păguboasă care exista în vestiarul lui Dinamo de mult timp. Eu mi-am făcut lecțiile când am venit la acest club, știam că acest lucru trebuie rezolvat cât mai repede și cred că am făcut-o.

Și, mai important, am vrut să transmit un mesaj puternic, clar, suporterilor. Aceștia au făcut unele eforturi uriașe pentru acest club și nu primeau înapoi nimic din ce au oferit, din ce doreau. Erau foarte dezamăgiți, nu atât din punct de vedere al rezultatelor sportive, dar mai ales la nivelul implicării, a dăruirii tuturor oamenilor din club. Știți prea bine că fără ei acest club nu mai exista și am vrut să le transmit că, din acel moment, oamenii trebuie să se întoarcă alături de noi.