Ovidiu Burcă admite că a fost agresiv cu jucătorii de la Dinamo: „Unii au fost mai reticenţi”

Antrenorul dinamovist Ovidiu Burcă recunoaște că au fost situații în care vorba bună nu a ținut când a fost nevoie să se impună.

„Uneori am reușit cu mijloace prieteneşti, alteori a trebuit să fiu agresiv”, a spus Ovidiu Burcă

Tehnicianul nu a ascuns că a fost nevoit să fie agresiv cu unii jucători, deoarece aceștia erau reticenți vizavii de ideile lui.

„Eu nu sunt o figură autoritară şi nu vreau să mă impun prin forţă pentru că timpul e în defavoarea ta. Din prima zi am încercat să îi conving de un anumit tip de comportament, de anumite lucruri simple, respect, disciplină, de a fi implicaţi total în ce facem. Uneori am reușit cu mijloace prieteneşti, alteori a trebuit să fiu agresiv, ştiţi şi voi.

Lucrurile făcute din convingere au un impact mai mare asupra lor, pe unii i-am convins să adere la lucrurile pe care le facem, unii au fost mai reticenţi. Procesul ăsta nu se termină niciodată.

Dacă m-aţi fi întrebat acum doi ani v-aş fi spus că 4-3-3 este sistemul preferat, dar nu trebie să stai blocat într-un anumit sistem. Cred că a fost acesta marele nostru avantaj de a fi versatili, în meciul cu FC Argeş am surprins din acest punct de vedere.

A doua oară va fi mai greu să o faci, dar marele nostru avantaj a fost că am schimbat, uneori nu am reușit, dar a fost un mare atu pentru noi. Nu am un sistem de joc preferat, ci anumite principii de la care nu abdic nicidată, nici defensiv, nici ofensiv”, a declarat antrenorul, potrivit playsport.ro.