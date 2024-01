Ovidiu Burcă, anunț despre viitorul său: „Eu consider că sunt pregătit!”-Unde vrea să antreneze!

Ovidiu Burcă a readus Dinamo în Liga 1, dar rezultatele slabe obținute în prima parte a sezonului i-au adus despărțirea de clubul bucureștean.

Rămas fără angajament, tehnicianul a vorbit recent despre viitorul său. Iată unde își dorește să antreneze.

„Eu consider că sunt pregătit!”

„Nu mai am absolut niciun fel de implicare decizională la Dinamo. Am o relație bună cu cei de acolo, dar atâta tot. Sunt un antrenor liber de contract care așteaptă oferte. Pentru mine, a fost o perioadă scurtă de timp în care am ajuns de la copii și juniori până la nivelul Ligii 1.

Nu e o rușine să mergi să lucrezi la Liga a 2-a. Dar cel mai important pentru mine este să găsesc un proiect sau un club în care să cred foarte mult, iar ei să creadă în mine și în mijloacele mele de pregătire. Dacă se poate să fie la Liga 1, cu atât mai bine.

Eu consider că sunt pregătit, am văzut nivelul și în toți acești ani mi-am creat o filozofie. Cred că pot implementa lucruri care să poată face diferența la Liga 1. Dar nu e niciun fel de problemă dacă, la un moment dat, voi găsi un parteneriat serios cu un club de Liga a 2-a cu ambiții mari. Dar nu ascund că mi-aș dori să continui la nivelul primei ligi.”, a spus Ovidiu Burcă, conform Sport Total FM.