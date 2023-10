Ovidiu Burcă, după egalul cu CFR – Au venit aici crezând că o să fie o plimbare în parc!

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Dinamo, crede că formaţia sa a surprins duminică, în meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, prin curajul cu care a abordat meciul.

„Cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, ţinând cont că am jucat cu o echipă grea a campionatului. Am făcut un meci bun, am jucat cu personalitate şi curaj. În repriza a doua am suferit puţin, pentru că au schimbat partitura, fiindcă probabil au fost biciuiţi de antrenor la pauză. Au venit aici crezând că o să fie o plimbare în parc. Se poate spune că am avut şi puţin noroc. Cred că azi am surprins cu curajul pe care l-am avut în abordarea meciului şi cred că la Dinamo aşa trebuie să fie, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare. Uşor, uşor o să creştem ca echipă. Acum noi nu luăm jucători care să ne rezolve nouă problemele, ci jucători cu care să ne rezolvăm problemele, să îi creştem şi să ajute echipa”, a declarat Ovidiu Burcă.

Echipa Dinamo Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii.