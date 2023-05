Ovidiu Burcă este cu ochii pe CSA Steaua – Oțelul: „Poate există relaţii de prietenie, de rudenie”

Dinamo a remizat pe teren propriu, 0-0 cu Unirea Dej, iar șansele la promovarea directă au scăzut considerabil.

„Poate există relaţii de prietenie, de rudenie”, a spus Ovidiu Burcă, referindu-se la meciul CSA Steaua – Oțelul

Formația pregătită de Ovidiu Burcă a adunat 40p și este la 12 de liderul Poli Iași, care a obținut promovarea dupoă runda precedentă, și la 8 de ocupanta locului 2, CSA Steaua, ambele având un meci mai puțin.

Locul 3 este ocupat de Oțelul (45p), care în această etapă joacă în deplasare cu CSA Steaua, iar pe locul 5 este FC Buzău (38p), care poate depăși Dinamo dacă învinge Poli Iașli pe teren propriu. Pe ultima poziție se află Unirea Dej, cu 36p.

În ultimele trei etape din play-off, Dinamo va juca în deplasare cu Oțelul, acasă cu CSA Steaua și în deplasare cu Poli Iași. Până la aceste meciuri, Burcă va fi cu ochii pe meciul de mâine dintre CSA Steaua și Oțelul.

„Noi nu am discutat niciodată despre nimeni, am văzut că a zis Dorinel Munteanu că va avea grijă cum o să joace Poli Iaşi, păi aşa avem şi noi grijă cum o să joace cu CSA Steaua mâine.

Să vedem ce se întâmplă în Ghencea poate vedem iar ce-am văzut la Galaţi, când CSA a pierdut. Poate există relaţii de prietenie, de rudenie. Nu pot să ţin cu Steaua, dar mi-ar plăcea un rezultat care să ne ţină în cursă.

E un pas semi-greşit, nu am avut claritate necesară ca să desfacem apărarea Dejului, nu sunt întâmplătoare rezultatele cu CSA, nu am avut cheia. Punctele sunt foarte puţine, am plecat cu decalaj mare.

Ştiam că în play-off e aşa. Dej e surpriza acestui campionat. Nu-i felicit, aşa e în fotbalul românesc, ne punem pe jos, nu arătăm minutele de prelungire. Scad şansele, sunt mai puţine puncte în joc”, a spus Burcă.