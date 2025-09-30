Ovidiu Burcă nu s-a ferit de cuvinte: ”Nu e simplu să promovezi, nu e simplu să reconstruiești!”

Steaua a obținut marți un succes pe teren propriu, 2-1 cu Sepsi OSK, în etapa a 8-a din Liga a II-a. Oaspeții au deschis scorul rapid, prin Heras (min. 1), însă gazdele au întors rezultatul pe final, prin dubla semnată de Rubio (83, 90+3).

În clasament, Corvinul Hunedoara rămâne lider cu 22 de puncte, în timp ce Steaua urcă pe locul 6, cu 16 puncte. Sepsi se află pe poziția a 11-a, cu 13 puncte.

La finalul meciului,Ovidiu Burcă nu s-a ferit de cuvinte.

”Nu e greu de explicat. În a doua repriză trebuia să facem niște lucruri și nu s-au întâmplat. Am vorbit cu ei la pauză să menținem presiunea sus, să ținem de minge, dar nimic din lucrurile astea nu s-a întâmplat. Ca să câștigi aici îți trebuie mentalitate de echipă învingătoare. Astăzi (n.r. marți) nu am avut-o.

Trebuie personaliate, să ai curaj, să ții mingea. Am pierdut și puțin din structură, am pierdut doi jucători în primele minute. A trebuit să schimbăm cu jucători care nu sunt la capacitate maximă, dar astea nu sunt scuze. A doua repriză trebuia gestionată mult mai bine, dar am primit două goluri.

Senzația pe care o am e că în a doua repriză am fosto echipă fără personalitate, fără curaj. E greu să obții puncte așa. Nu e simplu să integrezi jucători pe parcurs. Mulți jucători au plecat, sunt mulți noi care au venit pe parcurs și trebuie integrați.

Nu e simplu să promovezi, nu e simplu să reconstruiești o echipă. Așteptam mai mult la meciul ăsta. E păcat, pentru că e un club care are condiții, are stabilitate financiară. E păcat să nu fie în Liga 1”, a declarat Ovidiu Burcă la flash-interviu.