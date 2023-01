Ovidiu Burcă, pus la punct de un fost dinamoivist: „A călcat în picioare demnitatea unor oameni”

Antrenorul dinamovist Ovidiu Burcă și-a atacat jucătorii care au refuzat să se antreneze, luni, din cauza neplății salariilor, dar a fost pus la punct de Florin Prunea.

„Nu pot să înțeleg cum ca fost jucător să vii și să îți cerți jucătorii”, a spus Florin Prunea despre Ovidiu Burcă

Fostul portar este convins că tehnicianul a greșit prin atitudinea pe care a avut-o, dar vinovați sunt și jucătorii, pentru că au apelat la o astfel de formă de protest.

„Până acum mi s-a părut un băiat extrem de serios. Cred că este un antrenor foarte bun, își caută și el locul. A fost conducător la Rapid cu rezultate bune. Rapid este unde este și datorită lui, dar a greșit. Nu pot să înțeleg cum ca fost jucător să vii și să îți cerți jucătorii care nu au ce să pună pe masă și să îi faci în toate felurile.

Nu sunt de acord nici cu poziția jucătorilor care nu trebuie să amestece partea financiară cu partea sportivă. Au făcut acest lucru pentru că au avut mai multe discuții. Cred că cineva i-a mințit. Ei nu au salarii la nivelul Ligii 2. Sunt neplătiți de trei luni.

Sunt jucători care au salariu de 1500 de euro sau mai puțin. E greu să se descurce trei luni. Mă miră poziția lui Burcă. Dacă eram jucător la Dinamo și Burcă intra în vestiar, îl întrebam ‘Ce ai vrut să spui că nu avem voie să ne cerem drepturile?’. Eu cred că este o ruptură între antrenor și jucători”, a spus Florin Prunea la emisiunea Digi Sport Special.

Florin Prunea i-a apărarea administratorului delegat Răzvan Zăvăleanu

Prunea crede că jucătorii au reacționat în acest mod deoarece au fost mințiți sistematic. „Este un război pe față la conducere. Îl cunosc foarte bine pe Zăvăleanu. Eu cred că el și-a făcut treaba la Dinamo. El a adus și bani de acasă.

Când vii de acasă cu un milion de euro, nu mai este o treabă personală. E o sumă destul de mare. Nu a fost el conducătorul, a fost domnul Mureșan, antrenorii care au mai trecut pe acolo.

Problema este la nivelul clubului. Când ai un club unde se întâmplă ce se întâmplă în ultima săptămână, asta arată ceva, nu este întâmplător. De ce e lupta asta pentru putere?

Dinamo mai are doar suporterii ăștia incredibili și jumătate din Săftica. De ce e lupta asta pentru putere? Sunt momente grele. Nu are nevoie Dinamo de un război intern în momentul de față. Asta va lăsa urme”, a mai spus el.

Florin Prunea l-ar fi dat afară pe Ovidiu Burcă dacă era președinte la Dinamo

Fostul portar a continuat să-l critice pe antrenorul Ovidiu Burcă. „Nu am crezut că poate face greșeala asta. Mi s-a părut un om cu capul pe umeri. Înțeleg că s-a plătit un salariu, asta este bine.

Am văzut poziția lui Vlad Iacob, că la alte echipe situația e mai gravă. Păi asta e poziție de conducător responsabil? Pe bune? Pe tine te interesează celelalte echipe? La tine arde casa și tu vorbești de alte cluburi în loc să rezolvi problemele tale?

Pune mâna și vorbește cu jucători: ‘Domnilor, nu vreau să vă păcălesc. După fiecare meci vă dau o hârtie semnată în care recunosc datoriile’. Atunci jucătorii vin alături de tine.

Dacă eram jucător, i-aș fi spus lui Burcă: ‘Am familie, am doi copii, sunt neplătit de trei luni, am rate la casă, cum îți permiți să mă cerți că îmi cer drepturile și să mă jignești? Vezi-ți de treaba dumitale, de familia dumitale, eu nu cer nimic în plus, îmi cer doar drepturile’.

Nu se întâmpla așa ceva dacă eram eu președinte, era out. Vii și vorbim, cu echipa, cu jucătorii, dar nu de maniera asta, nu îți permite nimeni să calci în picioare demnitatea unor oameni, mai ales că antrenorul este persoana cea mai apropiată de jucători.

Eu cred că situația se poate rezolva, dar lucrurile trebuie puse în matca lor normală. Trebuie să fie un dialog. În locul lui Burcă, mi-aș cere scuze, nu e o rușine”, a încheiat Prunea.