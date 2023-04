Ovidiu Burcă și-a lăudat adversarii înaintea meciului direct: „Leo Grozavu a schimbat fața echipei!”

Dinamo va primi marți vizita celor de la Poli Iași. Ovidiu Burcă, antrenorul „Câinilor” a vorbit înaintea confruntării directe.

Mai exact, Burcă a ținut să își laude adversarii, dar a făcut și câteva precizări legate de echipa sa. Iată ce a spus.

„Leo Grozavu a schimbat fața echipei!”

„Ne așteaptă un meci greu, împotriva unei echipe care și-a asigurat practic promovarea. Vreau să-l felicit pe domnul Șfaițer, pentru că dumnealui a început acel proiect la Iași, apoi pe Leo Grozavu, pentru că a schimbat fața echipei și a avut o serie foarte bună de meciuri.

Poli Iași este o echipă care din punct de vedere tactic ne-a pus probleme în tur, când am pierdut după golul lui Hlistei. O să încercăm să facem jocul pe care îl facem de obicei, să avem mai multă claritate, mai multă fluiditate, împotriva unei echipe care face un pressing bun. Sper să fiu inspirat din punct de vedere tactic. Nu m-am hotărât încă asupra primului 11.

Cu moralul stăm bine, deși venim după un meci pierdut pe greșelile noastre. Deși am pierdut, a doua repriză a fost la discreția noastră. Chiar și în 10 oameni am controlat jocul așa cum am vrut noi.

Nu știu dacă e un meci decisiv cel de mâine (n.r. – marți). Mai sunt multe partide, multe puncte puse în joc. Pentru noi important e să revenim la forma arătată în meciul cu Oțelul, când am arătat foarte bine”, a declarat Ovidiu Burcă, în cadrul unei conferințe de presă.