Ovidiu Burcă și-a lăudat elevii după eșecul din Cupa României: „Cred că uşor-uşor ajungem unde ne dorim”

Dinamo a fost învinsă de Sepsi în Etapa a 2-a a Grupei A din Cupa României, cu 2-3, dar antrenorul Ovidiu Burcă este mulțumit de prestația elevilor lui.

„Uşor-uşor ajungem unde ne dorim”, este optimist Ovidiu Burcă

Tehnicianul dinamovist sper ca golurile marcate împotriva unuei echipe din prima divizie să le dea încredere elevilor lui.

„Nu cred că ne-am făcut de râs. Avem puls! Dar cumva, când pierzi, nu poţi să fii fericit. Eu aveam mai multe aşteptări de la meciul ăsta. Trebuie să fim realişti, să ştim unde suntem şi unde vrem să ajungem.

E o competiţie frumoasă, a fost bine pentru noi că ne-am calificat în grupe, astfel de meciuri de ajută să creştem. Am fost temători.

Am întâlnit o echipă cu altă forţă, alt ritm, aceste lucruri se văd. Am terminat partida cu capul sus, obiectivul nostru e să ajungem în play-off-ul Ligii 2. Au fost câteva meciuri în care ne-a lipsit luciditatea, am vorbit cu băieţii în ultimele săptămâni.

Eu cred că uşor-uşor ajungem unde ne dorim şi sper ca aceste două goluri de astăzi să ne deschidă drumul către mai multe goluri şi în campionat”, a spus el după meci.

„Clubul ăsta trăieşte prin aceşti minunaţi suporteri”, este bucuros Ovidiu Burcă

Ovidiu Burcă susține că nu a auzit scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo, deși diversitatatea în exprimare și durata lor au fost evidente.

„Nu am auzit scandările xenofobe, suporterii noştri s-au comportat extraordinar. Clubul ăsta trăieşte prin aceşti minunaţi suporteri.

Ne dorim să le dăm înapoi puţină bucurie. Din păcate, acest sistem competiţional e unul dificil. Vom vedea în decembrie unde vom fi şi dacă vom mai face reglaje.

Clubul trece printr-o reorganizare financiară, suntem pe drumul bun, suporterii au băgat mulţi bani în echipa asta şi cred că o s-o facă şi în continuare”, a încheiat Ovidiu Burcă.