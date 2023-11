Ovidiu Burcă sună adunarea: „Simt că echipa are forţă, e momentul să strângem puncte”

Echipa Dinamo întâlneşte Universitatea Craiova duminică, de la ora 16:00, în deplasare, în etapa a 16-a a Superligii, prima a returului.

„E momentul să strângem puncte”, a anunțat Ovidiu Burcă înainte de Univesitatea Craiova – Dinamo

Înaintea partidei programată pe Stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul oaspeților, Ovidiu Burcă, simte că formaţia sa are forţă şi a subliniat că este momentul ca aceasta să înceapă să câştige puncte.

„Întâlnim din nou Craiova şi e un bun prilej pentru noi să vedem cât de mult am evoluat faţă de primul meci al sezonului. Pe de altă parte, ei au schimbat antrenorul (n.r. – a fost instalat Ivailo Petev) şi acest lucru le va da multă energie şi entuziasm.

Meciul va fi unul extrem de disputat, un bun prilej pentru noi să vedem la ce nivel e echipa. Ştiu că suntem într-o situaţie delicată, dar trebuie să rămânem optimişti.

Vă spun sincer că ultimul meci mi-a dat multă speranţă, mult curaj, chiar dacă l-am pierdut, aşa cum l-am pierdut. Pentru că am făcut o partidă solidă cu UTA. Simt că echipa are forţă.

După mult timp încep să cred că începem să fim o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Cred că am parcurs toate etapele şi e momentul să strângem şi puncte. Asta dincolo de a juca solid”, a afirmat el.

„Cei de la Craiova au făcut investiţii, au ambiţii foarte mari, au adus un antrenor foarte bun. Întâlnim un rival clasic, probabil că stadionul va fi plin, aşa că trebuie să practicăm cel mai bun fotbal al nostru. Trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o cu UTA”, a adăugat el.

„Nu simt presiune, oamenii pot să mă critice”, a anunțat Ovidiu Burcă

Tehnicianul susţine că acceptă criticile după evoluţiile slabe ale echipei, dar a menţionat că nu va renunţa niciodată.

„Eu nu simt presiune, oamenii pot să mă critice. Nu vreau să par arogant, de unele critici trebuie să ţin cont, pentru că vin de la oameni care au realizat ceva în fotbal, dar celelalte critici nu mă ating. Eu am spus că în viaţă nu am obţinut niciodată nimic uşor.

Aşa că una dintre caracteristicile mele ca antrenor este să nu renunţ niciodată. Indiferent de situaţie eu cred că am soluţii, am energie, am entuziasm. Faptul că altcineva ar vedea meciul următor ca unul decisiv pentru mine, pe mine nu mă afectează.

Din câte ştiu, am susţinerea conducerii. Eu am avut tot timpul suportul acţionarilor şi chiar le mulţumesc, pentru că nu am simţit nicio presiune. În acelaşi timp ştiu că acest credit nu este la nesfârşit şi vine un moment în care trebuie să aduni puncte.

Normal că se putea mai mult, pentru că e prea puţin, dar pe de altă parte trebuie să tragem nişte concluzii în iarnă”, a precizat Burcă.