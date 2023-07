Ovidiu Hațegan este pregătit să revină la centru în Superligă: „Totul pare mult mai ușor”

Centralul Ovidiu Hațegan a trecut cu brio toate testele fizice alte arbitrilor, desfășurate pe 5 iulie, și va fi delegat la meciurile din Superligă.

„Mulțumesc la Dumnezeu că am putut să dau testele fizice”, transmite Ovidiu Hațegan

Pe 28 martie 2022, Hațegan a simțit dureri în piept în timpul unui antrenament. S-a dus de urgență la spital, unde medicii i-au depistat o venă înfundată. A fost operat imediat, fiindu-i montat un stent.

Ulterior, a făcut parte din corpul de arbitri VAR de-a lungul întregului sezon trecut. acum o lună a fost prezent la centru la meciul Unirea Ungheni – Corvinul 0-2, din turul barajului pentru Liga a 2-a. Anterior, arbitrase o partidă amicală la Arad.

„Am fost la normalitate. Nu a fost nicio problemă din acest punct de vedere. Am fost în elementul meu, unde m-am simțit cel mai bine. Mulțumesc la Dumnezeu că am putut să dau testele fizice, în întregime.

O mare realizare, din punctul meu de vedere, la un an, un an și ceva după ce am experimentat alte lucruri, pe care nu le doresc nimănui. Dar mă simt bine, asta este cel mai important, iar mai departe o să vedem ce vom face în sezonul viitor.

Evident că este o satisfacție, o bucurie că sunt împreună cu colegii mei, este viața mea, ceea ce am făcut mereu cu atâta plăcere și sper ca anii următori să mă bucur cât se poate de mult de arbitraj”, a declarat Hațegan.

„Totul pare mult mai ușor după ce am fost arbitru VAR”, recunoaște Ovidiu Hațegan

Arbitrul de centru anticipează că va avea emoții la primul meci pe care-l va arbitra în sezonul viitor al Superligii.

„Nu am niciun plan. De obicei ne facem fiecare, visăm și e normal. Este bine, până la urmă, să ne stabilim fiecare țeluri înalte pe care să ne dorim să le atingem, dar am văzut și văd altfel viața în fiecare zi. pentru mine, fiecare zi este un bonus și o să o iau încet.

Dacă o să pot să revin și la nivel internațional o să fie extraordinar, dar primul pas este cel mai important. L-am făcut aici în România și apoi o să vedem ce urmează.

Nu a fost greu pentru că toată lumea din fotbal, și nu numai, m-a susținut. Toate mesajele și vorbele bune pe care le-am primit și la stadioane, unde mergeam ca arbitru VAR, m-au ajutat foarte mult și vreau să le mulțumesc tuturor.

Faptul că am revenit foarte repede în cabina VAR, toată această perioadă am resimțit-o doar ca o mică pauză din arbitraj și nu ca o oprire a activității mele. Și atunci totul pare mult mai ușor.

O să fie o emoție extraordinară la primele meciuri (n.r. – la revenirea la centru). Voi stabili cu domnul președinte, cu Kyross Vassaras, pașii pe care o să-i urmăm, dar nu mă grăbesc”, a declarat Hațegan.

Sezonul 2023/2024 al Superligii va începe pe 14 iulie, zi în care vor avea loc două meciuri: Oțelul – UTA de la ora 18:30 și Rapid – Sepsi trei ceasuri mai târziu.